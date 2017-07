Experten sehen künftig mehr E-Autos im Kreis Coesfeld

Sie ärgern sich jetzt in Ihrem Feierabend wieder über die hohen Spritpreise an der Tankstelle. Das soll sich in ferner Zukunft ändern. Dann gibt es für die Autos im Kreis nur noch grünen Strom aus der Steckdose. Großbritannien hat sich heute ein Ziel gesetzt: Ab 2040 will das Land keine umweltschädlichen Benzin- und Dieselautos mehr zulassen. Dann gibt es nur noch Elektro-Autos. Experten vermuten jetzt, dass Deutschland bei diesen Plänen nachzieht. Noch sind Elektroautos für viele Menschen im Kreis Coesfeld einfach zu teuer. Das ändert sich aber spätestens in 10 Jahren, vermutet Falko Schappacher vom Batterieforschungszentrum der Uni Münster. Dann koste ein E-Auto genauso viel wie aktuell ein Diesel-Fahrzug. Ein größeres Problem sei das viel zu undichte Strom-Tanksäulen-Netz im Kreis. Hier müsse langfristig etwas passieren: Es müsse künftig in gewissen Abständen E-Tankstellen geben. Eine Lösung könnten hier Auto-Batterien sein, die E-Autofahrer auch an normalen Steckdosen zuhause aufladen können. Solche gibt es auch schon - bei E-Autos, die maximal 150 Kilometer weit fahren können.