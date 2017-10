Experten untersuchen Wasserproben aus Klutensee nach Blaualgen Verdacht

Experten untersuchen heute die Wasserproben aus dem Klutensee in Lüdinghausen.

Sie wollen herausfinden, ob in dem See Blaualgen sind.

Am Wochenende waren zwei Hunde mit Vergiftungserscheinungen in eine Tierklinik gekommen.

Die gute Nachricht: Beide sind außer Lebensgefahr. Für Katzen und Hunde sind Blaualgen in der Regel tödlich. Daher ist sich die Stadt noch nicht sicher, ob die gefährlichen Algen wirklich im Klutensee sind. Möglich wäre auch, dass die Hunde Giftköder gefressen haben. Der Tierarzt hatte Alarm geschlagen, da beide Tiere die gleichen Symptome zeigten. Diese sind bei Blaualgen allerdings nicht eindeutig zu erkennen. Der Stadt bleibt jetzt nichts übrig, als zu warten. Die Ergebnisse des Labors sollten spätestens morgen vorliegen. Bis dahin bleibt der See gesperrt.