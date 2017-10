Expertin der Uni Münster empfiehlt: Frühes Vorlesen ist wichtig!

Darauf freuen sich schon viele Kinder im Kreis. Heute Abend gibt es wieder eine Gute-Nacht-Geschichte... Und bei dem usseligen Herbstwetter vielleicht sogar zwei... Das Vorlesen ist in vielen Familien im Kreis ein festes Ritual. Das große Aber: Viele Eltern fangen damit viel zu spät an. Haben Forscher in einer Studie untersucht und ihre Ergebnisse heute vorgestellt. Böser Wille oder Zeitmangel stecken nicht dahinter. Eltern sind sich einfach unsicher. Oft warteten sie, bis sich Kinder länger konzentrieren können oder anfangen zu sprechen. "Je früher desto besser", sagt Marion Bönninghausen, Leseexpertin von der Uni in Münster. Kinder nehmen im Säuglingsalter schon viel auf. Sie reagieren auf Laute und Gesten und lernen daraus. Dazu kommt: Durch frühes Vorlesen unterstützen Eltern ihre Kinder beim Sprechen lernen, sie fördern die Vorstellungskraft und trainiern das Empfinden von Mitgefühl.