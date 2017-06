Fachkräfte im Kreis in den nächsten Jahren mehr als dringend gesucht

Der Fachkräftemangel im Kreis Coesfeld und dem Münsterland spitzt sich zu. Die Industrie- und Handelskammer hat heute neueste Zahlen vorgestellt. Danach fehlen in wenigen Jahren mehrere zehntausend Fachkräfte bei uns. Zur Zeit sind es mit 6000 vergleichsweise wenig. Betroffen von dem Engpass sind künftig vor allem kleinere Betriebe. Sie haben es bereits jetzt schwer, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Sinkende Schülerzahlen verschärfen die Situation, außerdem der Trend zu Abitur und Studium. Die IHK setzt auf Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben. Zudem will sie die Berufsschulstandorte unter anderem in Dülmen stärken.