Fahranfänger fährt in Buldern über eine rote Ampel

Ein Fahranfänger ist heute Morgen im Berufsverkehr in Buldern über eine rote Ampel gefahren und in der Kreuzung Max Planck-Straße/Weseler Straße mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Das haben Zeugen beobachtet. Die Polizei will jetzt klären, ob es sich tatsächlich so abgespielt hat. Sie wertet Spuren aus und will nochmals mit dem Unfallfahrer sprechen. Der Fahranfänger war mit dem Auto eines Dülmeners zusammengestoßen. Eine Frau, die mit im Auto des Dülmeners saß, wurde leicht verletzt. Beide Autos sind Schrott. Wegen der Unfall-Aufnahme sperrte die Polizei die Max Planck-Straße. Ärgerlich auf dem Weg zur Arbeit: Der schnelle Weg zum Bahnhof war versperrt.