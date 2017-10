Fahrbahnsarnierung auf der B474 in Coesfeld - Ring voll gesperrt

Es soll künftig alles besser sein auf der B474 in Coesfeld. Arbeiter haben vor einer halben Stunde damit begonnen, die Fahrbahndecke zu erneuern. Das bedeutet für Sie auf dem Weg in Ihren Feierabend! Probleme! Über das ganze Wochenende dauern die Bauarbeiten und die B474 ist komplett gesperrt. Autofahrer sollen hier künftig nicht nur sicherer unterwegs sein. Denn auch die Anwohner sollen etwas von der neuen Fahrbahn haben. Denn durch die Schlaglöcher und Risse in der Fahrbahn poltern die Reifen hier bisher über die Fahrbahndecke. Die völlig neue, modernen Asphaltschicht soll aber auch den Verkehrslärm tilgen, sagt Georg Wiebringhaus von Straßen NRW.

Tag und Nacht laufen die Arbeiten dafür an diesem Wochenende. Heute Nacht fräsen die Arbeiter die alte Asphaltschicht ab - das könnte die Anwohner zwar stören. Der Landesbetrieb hofft aber, dass sie dafür Verständnis haben. Denn künftig profitieren sie ja durch weniger Verkehrslärm. Montagmorgen im Berufsverkehr soll wieder alles frei sein. Bis dahin kommen Sie nur über die Rekener-, Borkener- und Lohburger Straße über die B474 in Coesfeld.