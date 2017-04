Fahrplan für Glasfaserausbau in Lüdinghausen

Ohne schnelles Internet geht kaum noch etwas, ob beruflich oder privat. Gemeinsam mit Anbietern treiben Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld deshalb den Ausbau des Glasfasernetzes bei uns voran. Jetzt stehen die nächsten Schritte für Lüdinghausen fest. Ab dem Wochenende wirbt der Anbieter Deutsche Glasfaser um Verträge. Nur wenn 40 % der Haushalte in Lüdinghausen mitmachen, rechnet sich das Projekt für das Unternehmen. Unter anderem ist ein Infoabend heute in einer Woche (4.5) in der städtischen Realschule geplant. In Seppenrade und den Gewerbegebieten am Dortmund-Ems-Kanal läuft der Glasfaserausbau schon.