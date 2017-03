Fahrplan für neue Sporthalle an der Sekundarschule in Lüdinghausen

Sekundarschüler in Lüdinghausen schwitzen jetzt noch in einer alten Sporthalle, zumindest bis zum Jahresende. Dann soll der Abbruch starten. Die Stadt baut eine Zweifachsporthalle. Sie hat heute morgen den weiteren Fahrplan vorgestellt. Es gibt noch Einzelheiten zu klären, bevor alles konkret feststeht. Nach den Sommerferien startet die Sekundarschule mit sechs Eingangsklassen. Die Arbeiten an der Sporthalle und der Unterricht dürfen sich nicht ins Gehege kommen. Auf Nebengebäuden der neuen Halle sind Räume für Biologie, Chemie und Co. geplant. Ein naturwissenschaftlicher Bereich entsteht. Damit der Neubau Platz hat, knabbern Arbeiter ein Stück des alten Hauptschulgebäudes an. Die Stadt ist gerade mit dem Bauantrag für das Projekt beschäftigt. Der Kreis muss das ganze noch genehmigen. Dann geht es ans Eingemachte. Das heißt: Abbruch im späten Herbst und Baustart Anfang kommenden Jahres. Solange weichen Sportler aus. Allerspätestens soll die neue Halle in zwei Jahren fertig sein.