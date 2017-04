Fahrplan für neue Sporthalle in Nordkirchen steht

Sportler in Nordkirchen haben künftig noch mehr Gelegenheit zu trainieren. Die Gemeinde will die bestehende Halle an der Gesamtschule ausweiten. Sie hat jetzt im zuständigen Ausschuss die nächsten Schritte vorgestellt. Ein Architekt bereitet den Entwurf vor. Ein schlichter Bau ist vorgesehen, der sich an die vorhandene Sporthalle angliedert. Schüler haben so einen kürzeren Weg als vorher. Denn mit dem Hallenbad im Schloßpark musste die Gemeinde auch eine Sporthalle aufgeben. Daraufhin mangelte es an Sportflächen. Mit diesem Engpass ist esbald vorbei. Baustart der neuen Halle soll voraussichtlich im Spätherbst sein.