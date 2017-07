Fahrplan für neuen Wertstoffhof in Olfen

Viele von Ihnen nutzen die Ferien, um mal gründlich den Dachboden oder den Keller zu entrümpeln. Da sammelt sich ja immer so einiges an. Sie bekommen in Olfen einen neuen Wertstoffhof. Geht alles glatt, ist er in genau einem Jahr fertig. Heute haben die Wirtschaftsbetriebe des Kreises den Zeitplan vorgestellt. Die Stadt Olfen hat den Wirtschaftsbetrieben ja den Betrieb des neuen Wertstoffhofes an der Rudolf Diesel-Straße übertragen. Er kommt auf ein Nachbargrundstück, gleich neben den bisherigen Wertstoffhof. Die Pläne sind soweit fertig. Die Bezirksregierung muss das Projekt noch genehmigen. Das Verfahren dauert. Die Wertschaftsbetriebe gehen davon aus, dass das abschließende okay erste gegen Jahresende vorliegt. Im kommenden Frühjahr soll Baustart sein und im Sommer soll der neue Wertstoff startklar sein. Ähnlich wie an den Wertstoffhöfen beispielsweise in Dülmen und Havixbeck ist eine Rampe vorgesehen. Sie fahren direkt an die Container. Jetzt klettern Olfener eine Leiter am Container hinauf. Geplant ist auch die Öffnungszeiten zu erweitern. Der alte Wertstoffhof bleibt bestehen, bis der neue eröffnet.