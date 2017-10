Fahrplan für Sporthallen-Neubau in Nottuln

Von der alten Sporthalle in der Nachbarschaft des Wellenfreibades in Nottuln ist nicht mehr wirklich viel zu sehen. Sie erkennen auch nicht mehr, dass hier mal eine Sporthalle gestanden hat... Die Abrissarbeiten sind in den allerletzten Zügen. Die Gemeinde hat jetzt den Zeitplan für den Neubau vorgestellt. Sie hofft, dass der Kreis im Laufe der kommenden Woche das Bauprojekt genehmigt. Dann geht es auch direkt los, Firmen für die ersten Arbeiten zu finden. Die Gemeinde hofft, dass das glatt läuft. Denn sie hat das Ziel, die neue, moderne Halle im Februar in zwei Jahren zu eröffnen.