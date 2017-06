Fahrrad-Parkplatz an Holtwicker Grundschule lässt auf sich warten

Auf dem Schulhof der Grundschule in Holtwick ist es heute mucksmäuschenstill - Schüler stellen hier erst morgen wieder ihre Fahrräder auf dem Autoparkplatz an der Schule ab. Sie müssen weiterhin auf ihren Fahrrad-Parkplatz verzichten. Planer haben jetzt verkündet, wie es mit dem Umbau weitergeht. Die Arbeiter haben aktuell damit begonnen, die Fläche in Ordnung zu bringen. Es bleibt bei einer umzäunten Fläche – der Rat hatte vor einigen Wochen entschieden, keine überdachte Fahrradhalle mehr aufzubauen. Das wäre zu teuer gewesen. Bis die Fahrradständer für die Fläche kommen, dauert es noch einige Wochen. Es gebe gerade einen Liefer-Engpass, sagte uns die Gemeinde. Nach den Sommerferien soll hier aber alles fertig sein.