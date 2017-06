Fahrrad-Unfälle in Billerbeck und Senden - Autofahrer flüchtet, Rennradfahrer im Krankenhaus

Immer wieder kommt es im Kreis Coesfeld zu schweren Verkehrsunfällen mit Rennradfahrern und Radlern, die mit einem elektronisch betriebenen E-Bikes unterwegs sind. Die Polizei beschäftigt sich heute mit zwei Unfällen, bei denen Radfahrer auf der Straße durch Autos verletzt wurden. Insa Löll aus der Nachrichtenredaktion - ein dreister Fall in Billerbeck sorgt dabei sogar bei den Ermittlern für Kopfschütteln.





Genau, denn hier war ein 80-jähriger E-Bikefahrer in der Innenstadt auf der Hauptstraße unterwegs. Ein Autofahrer übersah ihn, als der Radler links abbiegen wollte. Auto und Radfahrer stießen zusammen und der alte Billerbecker stürzte. Der Autofahrer flüchtete direkt nach dem Unfall und ließ den verletzten E-Bike-Fahrer auf der Straße liegen. Der Mann fuhr einen dunklen Kleinwagen - die Polizei hofft, dass Zeugen etwas beobachtet haben. Am Nachmittag krachte es auch in der Sendener Bauerschaft Venne zwischen einem Autofahrer und einem Rennradfahrer! Auch hier hatte der Autofahrer den Radler übersehen. Der Rennradfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.



Dankeschön Insa. Viele Autofahrer unterschätzen die Geschwindigkeit vün E-Bikes und Rennrädern. Der Grund dafür, warum sie besonders häufig in Unfälle verwickelt sind.