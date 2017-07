Fahrraddieb am Bahnhof in Dülmen

Immer wieder sind Fahrrad-Diebe an Bahnhöfen im Kreis am Werk. Die Polizei ermittelt in einem aktuellen Fall in Dülmen. Eine Frau wollte am Abend nach Hause fahren und stellte fest: Das Fahrrad ist weg! Ärgerlich! Ein Mann sprach die Frau an, er habe den mutmaßlichen Dieb beobachtet. Jetzt hofft die Polizei, dass noch weitere Zeugen etwas beobachtet haben. So sah der Fahrrad-Dieb aus. Der Mann war ca. 175 cm groß und hatte kurze Haare und einen Kinnbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Adidas-Hose und einem schwarzen Pullover. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Schirmmütze. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.