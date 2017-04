Fahrradfahrerin fährt durch Schlagloch und verletzt sich

Wind und Wetter machen den Straßen und Wegen im Kreis Coesfeld zu schaffen. Die Folge sind Schlaglöcher. Städte, Gemeinden und die Straßenmeistereien listen zur Zeit die schwersten Schäden auf. Jetzt kommt ein neues Schlagloch in der Coesfelder Bauerschaft Gaupel hinzu, das am Nachmittag eine Fahrtradfahrerin böse zu spüren bekommen hat. Sie fuhr in ein tieferes Loch und stürzte. Sie verletzte sich am Kopf und an den Armen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus nach Coesfeld.