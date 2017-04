Fahrradstationen im Kreis fit für den Saisonstart

Passend zum Beginn der Osterferien sind alle Fahrradstationen im Kreis Coesfeld startklar. Ab heute ist es für Sie wieder möglich, sich bei der Radstation in Dülmen am Bahnhof Fahrräder auszuleihen. Sie beendet als letzte Radstation im Kreis die Winterpause. Erste Besuchergruppen haben auch schon Räder reserviert. Damit Sie sicher unterwegs sind haben Mechaniker die Fahrräder in den vergangenen Wochen durchgecheckt. Sie haben kaputte Glühbirnen erneuert, Bremszüge nachgezogen und Gangschaltungen überprüft. Auch bei der Radstation in Billerbeck gehört der Frühjahrscheck dazu - auch wenn sie ganzjährig geöffnet hat. Die Radstation an der Burg Lüdinghausen rechnet jetzt in den Ferien mit dem ersten größeren Ansturm der Saison. Sie sollten Räder unbedingt vorher reservieren, damit sie sicher eins bekommen. Auch die Radrouten im Kreis haben einen Frühjahrsputz hinter sich. Helfer haben verdreckte Schilder gereinigt und beschädigte Schilder ersetzt.