Falscher Polizist will Geld von Seniorin ergaunern

Betrüger versuchen immer wieder über gemeine Maschen an Geld zu kommen. Im aktuellen Fall hat heute und gestern ein Betrüger mehrfach bei einer 71-jährigen Coesfelderin angerufen und sich als Polizist ausgegeben. So wollte er an Bargeld der Frau kommen. Die Frau rief die richtige Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizei fragt nie am Telefon nach Bargeld. Außerdem ist die Nummer 110 nie im Telefondisplay zu sehen, wenn die Polizei anruft. Geld oder Wertsachen sollten Sie nie an der Tür an einen vermeintlichen Polizisten abgeben. Rufen Sie stattdessen die richtige Polizei und erstatten Sie Anzeige.