Falschparker blockieren regelmäßig Rettungsdienste in Dülmen und Coesfeld

Bei schweren Unfällen, Bränden oder anderen Notfällen zählt jede Minute. Die Feuerwehren im Kreis Coesfeld verlieren oft aber wertvolle Zeit durch Falschparker. Einsatzwagen kommen nur schwer oder gar nicht durch, weil Autofahrer zum Beispiel in zweiter Reihe stehen. Problemstädte bei uns sind Dülmen und Coesfeld, sagte Kreisbrandmeister Christoph Nolte auf Radio Kiepenkerl Nachfrage. Hier seien Parkplätze in der Nähe der Geschäfte teilweise knapp - und das verführe zum falsch Parken. Geht es nicht anders, schiebt die Feuerwehr störende Autos aus dem Weg. Falschparker, die einen Einsatz behindern zahlen 60 Euro Strafe und bekommen einen Punkt in Flensburg.