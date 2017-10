Frankfurter Buchmesse startet - heimische Buchläden machen Aktionen

Bei dem herbstlichen Wetter verkriechen sich abends viele von Ihnen auf dem Sofa - mit einem guten Buch. Neue Lesetipps bekommen Sie dafür ab morgen auf der größten Buchmesse Deutschlands, in Frankfurt. Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet sie heute offiziell. Viele Buchläden bei uns im Kreis fahren hin. Mit einem großen Bus fahren Händler und Kunden des Buchladens Miss Marple aus Nordkirchen am Samstag nach Frankfurt. In den verschiedenen Hallen treffen sie Autoren und stöbern in den neuesten Romanen. Einen Tag später geht es für den Buchladen Sievert aus Dülmen zur Messe. Ein paar Plätze sind hier noch frei. Und die Steverbuchhandlung in Lüdinghausen hat sich etwas ganz besonderes ausgedacht: Sie stellt nach der Messe in ihren Räumen die neuesten Bücher vor. Dazu gibt es zwei Leseabende. Übrigens: Richtige Bücher sind im Kreis Coesfeld nach wie vor beliebter als E-Books.