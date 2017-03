Fast 800.000 Euro für Sprach-Kitas im Kreis Coesfeld

Um später in der Schule und im Berufsleben mithalten zu können, ist es wichtig, dass Kinder sprachlich fit sind. Der Bund fördert das mit dem Programm Sprach-Kitas. Heute steht fest: 8 Kitas im Kreis Coesfeld bekommen in der zweiten Förderwelle Geld aus dem Programm. Der Nottulner CDU-Bundestagsabgeordnete Karl Schiewerling hatte sich dafür eingesetzt. Im Förderprogramm dabei sind die Kita Haus Hall in Coesfeld, die Familienzentren St. Monika und St. Anna in Dülmen, die DRK Kita EntdeckungsReich in Lüdinghausen, der Alte Kindergarten in Nottuln, die Tageseinrichtung für Kinder in Senden, der DRK-Bewegungskindergarten in Senden und die DRK-Kita Steverspatzen in Senden. Insgesamt fließen in den kommenden vier Jahren fast 800.000 Euro Fördergeld. Davon soll unter anderem eine Fachkraft finanziert werden, die die Kitas bei der sprachlichen Bildung unterstützt.