Feierabendmarkt in Coesfeld kommt immer besser an

Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld sind gemeinsam mit den Händler immer auf der Suche nach Ideen, um die Ortskerne zu beleben. In Coesfeld soll unter anderem ein Feierabendmarkt dazu beitragen. Die Premiere vor zwei Wochen war noch verhalten - Die Bilanz der zweiten Ausgabe fällt heute schon besser aus. An den 14 Marktständen sei durchgängig etwas los gewesen. Einige Coesfelder seien gezielt gekommen, weil sie von dem neuen Angebot gehört hatten. Das neue Angebot spreche sich langsam herum. Der Feierabendmarkt ist an jedem zweiten Donnerstag ab 16 Uhr.