Ferien-Einbrüche im Kreis zurückgegangen - Vorbeuge-Kampagnen wirken

Schon wieder sind Einbrecher jetzt in den Ferien in Wohnhäuser eingestiegen. Die Polizei ermittelt aktuell in zwei Fällen in Dülmen in der Straße Telgenkamp und in Südkirchen in der Droste-Hülshoff-Straße. In Dülmen flüchteten die Einbrecher mit Schmuck und Bargeld. In diesen Ferien zählte die Polizei bislang 20 Einbrüche, im Vorjahr waren es in den ersten fünf Ferienwochen noch über 30 Einbrüche. Die Vorbeuge-Konzepte zum Einbruchsschutz wirken dami, sagt die Polizei. Sie bereitet jetzt ihre Aktionen im Herbst vor. Dann beginnt die Hochzeit der Einbrecher, sie nutzen die dunkle Jahreszeit aus.