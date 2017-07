Ferienprogramme im Kreis Coesfeld

Sechs Wochen haben Kinder und Jugendliche im Kreis Coesfeld frei - länger als Eltern Urlaub haben. Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld stellen deshalb Ferienprogramme auf die Beine. Fast überall gibt es von Jahr zu Jahr mehr Zulauf. In Coesfeld können Kinder und Jugendliche jede Woche etwas erleben. In den ersten Wochen bauen sie ihre eigene Kinderstadt auf. Dann toben sie sich auf dem Bauspielplatz aus. Und am Ende gibt es Theaterprojekte und Spiele für die i-Männchen. Mittlerweile kommen doppelt so viele Kinder, wie noch vor ein paar Jahren. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Rosendahl setzt auf viele Ausflüge. Das gefällt den Kindern am besten. In jedem Jahr kommen neue dazu. Und in Dülmen ist der Ansturm auf die Sommerferienangebote so groß, dass es sogar Wartelisten gibt. Bei einigen Aktionen können die Kinder noch spontan mitmachen.