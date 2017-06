Fest Fronleichnam: Gemeinden planen um

Einige Katholiken im Kreis Coesfeld haben ihren Vorgarten heute mit Fahnen und Teppichen aus Blumen geschmückt. Sie feiern das Fest Fronleichnam. Dabei zieht der Pfarrer mit der geweihten Hostie, also dem heiligen Leib Christi voran - die Gemeinde folgt ihm. Bei einer Prozession durch den Ort machen die Gläubigen an mehreren Stationen in der Gemeinde Halt für Gebete. Ähnlich wie bei Gottesdiensten in der Kirche gehen die Teilnehmerzahlen aber zurück. Und deshalb gehen die Gemeinden neue Wege, sagt Pfarrer Klemens Schneider von der St. Laurentius in Senden. Er möchte vor allem die jüngsten Mitglieder der Gemeinde ansprechen. So haben Erstkommunionkinder eine ganz persönliche Einladung per Post bekommen. Die St. Johann und St. Ludgergemeinde in Billerbeck möchte es älteren Menschen einfacher machen, die komplette Prozession mitzumachen. Deshalb hat sie die Wege zwischen den Stationen kürzer gemacht. Außerdem führt die Prozession auch beim Altenheim vorbei. Und die Heilig Geist Gemeinde in Dülmen lädt nach der Prozession noch zu einem gemeinsamen Grillen ein, damit sich Gemeindemitglieder austauschen können.

Damit die Teilnehmerzahlen nicht weiter zurückgehen und der Zusammenhalt in der Gemeinde bestehen bleibt, planen viele Gemeinden im Kreis Coesfeld für Fronleichnam um.