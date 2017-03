Festgefahrener LKW in Darup

In Darup rückt im Laufe des Morgens ein großer Kran an. Er soll einen festgefahrenen Lastwagen auf dem Parkplatz Draum aus dem Graben ziehen. Der LKW wollte heute Nacht auf dem Parkplatz an der Coesfelder Straße wenden. Dabei rutschte der Anhänger halb in den Graben. Die Polzei rechnet nicht damit, dass es durch die Bergungsarbeiten Verkehrsprobleme gibt. Der Platz auf dem Parkplatz reiche aus.