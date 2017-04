Feuer an Kreuzschule in Coesfeld

An der Kreuzschule in Coesfeld brennt es. Die Feuerwehr ist gerade im Einsatz. Kreisbrandmeister Christoph Nolte sagte uns, dass ein Pavillon im Dachbereich brennt. Die Feuerwehr versucht es von allen Seiten zu löschen. Das Problem ist, das sich im Dachbereich ein Hohlraum befindet. Der erschwere die Löscharbeiten.

Kinder sind nicht in Gefahr! Feuerwehr und Polizei räumen in diesen Minuten die komplette Schule!

Außerdem bittet die Polizei die Anwohner an der Kreuzschule in Richtung Wohngebiet Klinke, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es entwickelt sich starker Qualm.