Feuer im Kreis Coesfeld halten Feuerwehr in Atem

Die Feuerwehr im Kreis Coesfeld musste heute immer wieder zu Bränden ausrücken: Vor einer guten Stunde stand ein Strohballen in einer Bauerschaft zwischen Ascheberg und Herbern in Flammen - die Feuerwehr konnte ihn löschen, ehe das Feuer sich ausbreiten konnte. Hier ist die Brandursache bisher genauso unklar wie bei einem Heckenbrand heute Abend in Dülmen in der Straße Braukkamp. Hier haben die Flammen 10 Meter einer Gartenhecke zerstört. Knapp eine halbe Stunde lang brauchte die Feuerwehr, um die Flammen zu bändigen. Und in Holtwick stand eine Gartenhütte in Flammen! Mit einem Bunsenbrenner hat ein Holtwicker Unkraut vor seiner Gartenhütte entfernt. Offenbar ist dabei ein Funke in die Dämmwolle geflogen. Dabei geriet die Hütte in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.