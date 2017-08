Feuer im Martinistift un Nottuln schnell gelöscht

Es riecht heute Abend nach Rauch am Martinistift in Nottuln. Schuld ist ein Feuer am späten Nachmittag. Ein Mitarbeiter hatte Rauchwolken bemerkt und Alarm geschlagen. Glücklicherweise war die Feuerwehr schnell genug da, sie verhinderte schlimmeres. Alte Möbel, Matratzen und anderer Sperrmüll brannten in einer Lagerhalle des Stifts. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Menschen wurden nicht verletzt. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei klärt jetzt die Ursache des Feuers.