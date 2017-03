Feuer in Coesfelder Flüchtlingsunterkunft - Brandermittler stellen Ergebnisse vor

Brandermittler der Polizei haben die Ursache für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Coesfeld geklärt. Sie war am Mittwochabend zu einer Flüchtlingsunterkunft im Bereich Hengte ausgerückt. Die Feuerwehrleute waren in windeseile am Einsatzort eingetroffen. Doch schon bei ihrer Ankunft gab es Entwarnung: das Feuer war bereits gelöscht. Trotzdem sahen die Feuerwehrleute nach dem Rechten. In einer Küche hatte es einen Brand gegeben. Auf dem Herd war eine Pfanne zulange stehen geblieben. Sie fing Feuer, Rauch zog durch die Küche und drohte Teile der Küchenzeile zu entzünden. Die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft reagierten schnell - und löschten die Flammen selbst. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand - und auch der Schaden hält sich in Grenzen.