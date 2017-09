Feuer in Darfeld gelöscht - Suche nach der Ursache beginnt

Über den heftigen Brand in der Nacht in der Ortsmitte bei einer Fahrradmanufaktur in der Höpinger Straße sprechen Sie heute in Darfeld. Gegen halb zwei in der Nacht brach das Feuer aus. Erst heute Morgen gegen halb 10 rückte die Feuerwehr wieder ab. Immer wieder drohten Glutnester aufzuflammen. Das ist gefährlich, sie könnten das Feuer neu entfachen. Und um genau diese Stellen ging es bis heute Morgen. Mit einem Bagger zog die Feuerwehr Materialien auseinander, die leicht Feuer fangen können. Über 50 Feuerwehrleute aus Darfeld, Osterwick und Holtwick löschten den Brand. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Brandursache klärt die Polizei jetzt. Sie hat sich in der Nacht schon einen ersten Überblick verschafft, aber hier müssen Spezialisten ran. Sie suchen nach Spuren und nach der Stelle, an der das Feuer in der Nacht ausbrach.