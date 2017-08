Feuer in einem Geschäft in Selm gelöscht

Die Sirenen von Feuerwehrautos haben Sie in der vergangenen Nacht in Selm geweckt. Sie waren unterwegs zu einem Brand in der Selmer Kreisstraße. Hier brannte es in einem Geschäft - im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Über 50 Selmer Einsatzkräfte waren dazu nötig. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt - die Feuerwehr holte alle Bewohner aus ihren Wohnungen über dem Laden. Jetzt ist die Polizei dran. Die ist jetzt auf der Suche nach der Brandursache.