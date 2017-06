Feuer in Mehrfamilienhaus in Lüdinghausen

In Lüdinghausen ist die Feuerwehr an der Olfener Straße bis tief in die Nacht im Einsatz gewesen. In Höhe der Bahnhofstraße brannte ein großes Mehrfamilienhaus. Das Feuer war am späten Abend in einer Wohnung ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf schlugen die Flammen aus dem Fenster auf den Balkon einer Wohnung. Das Feuer hatte auch schon auf das Dach übergegriffen. Feuerwehrleute aus Senden und Olfen unterstützten die Löschzüge Seoppenrade und Lüdinghausen. Die Feuerwehr brachte einen verletzten Menschen in Sicherheit. Zwei Menschen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Zwei Feuerwehrleute verletzten sich bei dem Einsatz leicht. Gegen 2:30 Uhr in der Nacht rückten die letzten Kräfte ab. Die Polizei ermittelt die Ursache noch. Sie hat die Brandstelle beschlagnahmt.



Fotos: www.andre-braune.de