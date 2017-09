Feuer in Mehrfamilienhaus in Senden

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Sendener Schulze-Bremer-Straße wachen heute Morgen in fremden Betten auf. Sie mussten ihr Zuhause am Abend verlassen. Im Keller ihres Hauses war ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete über 20 Bewohner aus dem verqualmten Haus teilweise über Drehleitern. Zwei Menschen hatten zu viel Rauch eingeatmet, sie kamen ins Krankenhaus. Heute Morgen hält Einsatzleiter der Feuerwehr Manfred Overbeck mit seinem Team Brandwache an dem Haus. Die Feuerwehr löscht aufflammende Glutnester. Über 10 Stunden dauert der Einsatz bereits. Das Feuer war in einem Abstellraum des Kellers ausgebrochen. Die Feuerwehr musste den Brand mit Schaum ersticken. Sobald sich der dickste Qualm verzogen hat und der Keller abgekühlt ist, beginnen Spezialisten der Polizei mit der Suche zur Brandursache.



Fotos: Blaulichtreporter Andre Braune