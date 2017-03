Feuerwehr-Einsätze in Coesfeld und Senden

Das ist ein Schreck am frühen Morgen im Dialysezentrum des Krankenhauses in Coesfeld gewesen: Rauch stieg aus einem Gerät auf und löste den Brandalarm aus. Die Ursache war ein technischer Defekt in dem kleinen Gerät. Die Feuerwehr rückte an, lüftete gründlich durch und entwarnte wenig später. Menschen wurden nicht verletzt. Auch in Senden waren heute Morgen Feuerwehrleute bei einem Brand in einem Wohnhaus im Lösch-Einsatz. Auch hier schrillte der Rauchmelder – die Bewohner kamen unverletzt davon. Im Laufe des Tages forschen Spezialisten der Polizei nach der Ursache des Feuers.