Feuerwehr rückt wegen des starken Windes aus

Der Wind zerrt heute morgen weiter an den Bäumen im Kreis Coesfeld. Achten Sie auf Ihrem Weg zur Arbeit auf mögliche herunter gerissene Äste auf der Straße. Erste Windeinsätze hatte die Feuerwehr am frühen Abend. Sie holte in Nottuln einen Baum von der Straße. In Buldern gab ein Baum in Höhe des Schlosses nach, ebenso in Davensberg.