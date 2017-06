Feuerwehreinsatz bei der Hermann-Leeser-Realschule in Dülmen

Experimente im Chemie-Unterricht haben den Schülern der Hermann Leeser-Realschule in Dülmen heute Vormittag eine Extra-Pause bescherrt. Rauchmelder lösten Feuer-Alarm aus. Das Wichtigste zuerst: Niemand war in Gefahr! Eltern brauchen sich keine Sorgen zu machen. Aufregend war der Vormittag für die Schüler aber schon. Die Feuerwehr rückte mit 30 Leuten an. Alle Schüler mussten das Schulgebäude verlassen. Schnell stellte sich heraus - alles halb so schlimm. Ein Chemiekurs hatte mit Bunsenbrennern gearbeitet. Der aufsteigende Rauch löste den Alarm aus. Die Feuerwehr kontrollierte sicherheitshalber das komplette Schulgebäude. Danach war endgültig klar - es besteht keine Gefahr. Alle Schüler kehrten in die Klassenräume zurück.