Feuerwehreinsatz heute morgen am Realmarkt in Coesfeld

Seit 8 Uhr Stunde hat in Coesfeld das Real-Warenhaus an der Dülmener Straße ganz normal geöffnet. Trotz eines Feuerwehreinsatzes heute morgen. Viele von Ihnen haben die Feuerwehr gesehen und sich gewundert. Es gab Alarm wegen eines CO2-Ausstosses. Kleine Sache mit großer Wirkung. Das Kohlendioxid ist zum kühlen. Die Anlage hat vermutlich einen technischen Defekt gehabt. Unter Atemschutz hat die Feuerwehr die Zuleitung geschlossen und den betroffenen Raum gut durchgelüftet. Jetzt muss noch ein Techniker kommen und sich die Anlage noch genau ansehen. Die Feuerwehr war eine gute Stunde am Realmarkt und hat geschaut, dass alles in Ordnung ist.