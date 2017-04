Fietsenbusse starten in die Sommer-Saison

Bei dem sonnigen Wetter setzen heute viele Menschen im Kreis Coesfeld ihre schnittigen Sonnenbrillen und Fahrradhelme auf! Sie planen eine Radtour durch Münster, am Rhein entlang oder Richtung Holland! Und lassen sich mit ihrem Fahrrad dahin bringen. Die 3 Fietsenbusse im Kreis Coesfeld mit ihren Fahrradanhängern starten heute in ihre Sommer-Saison.

Dann gehts zum Beispiel von Coesfeld, in den Nachbarkreis Borken über Gescher, nach Vreden, oder von Nottuln nach Münster. Die Strecke Coesfeld, über Borken bis an die holländische Grenze nach Bocholt war in der vergangenen Saison extrem beliebt, die haben Radfahrer noch mehr genutzt als im Vorjahr. Bei schönem Wetter sind natürlich viele Radfahrer unterwegs, dementsprechend voll sind auch die Fietsenbusse. Ist für Gast und Rad kein Platz mehr, muss der einfach den nächsten Bus nehmen und in der Sonne warten. Die Fietsenbusse sind bis Oktober unterwegs, das Fahrrad können sie dann immer kostenlos mitnehmen.