Fietsenbusse trotz wechselhaften Wetters gefragt

Ein paar heiße Tage hat es gegeben, aber ansonsten ist der Sommer den meisten von uns bislang zu kühl und nass gewesen. Fahrradausflüge haben Sie sich davon aber nicht vermiesen lassen. Die Fahrradanhänger der Fietsenbusse durch den Kreis Coesfeld waren in diesem Jahr bislang teilweise sogar besser gefüllt als im Vorjahr. Die Linie von Coesfeld über Gescher nach Vreden verzeichnet in diesem Sommer ein leichtes Plus bei den Fahrradausflüglern, ebenso wie die Linie von Nottuln über Schapdetten nach Münster. Unverändert stark genutzt ist die Linie von Coesfeld über Borken nach Bocholt. Die Fietsenbussaison geht noch bis Anfang Oktober