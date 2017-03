Firmenchefs überlegen aus Sorge vor Importzöllen eigene Standorte in den USA zu gründen

Im Kreis Coesfeld und dem Münsterland - haben offenbar immer mehr Firmenchefs Bauchgrummeln. Der amerikanische Präsident Donald Trump liebäugelt seit Wochen mit Einfuhrsteuern und Zöllen für importierte Waren. Das wirkt sich auf den Unternehmergeist der heimischen Firmenchefs aus, bemerkt die heimische Industrie und Handelskammer. Geld zu bezahlen, um in den USA zu verkaufen, das klingt nicht gerade verlockend. Immer mehr Firmenchefs aus dem Kreis Coesfeld überlegen darum, direkt in den USA einen Standort zu gründen. Einmal in den USA, könnten sie dort produzieren und müssten ihre Waren nicht mehr über die Grenze einführen. Sie haben sich mit amerikanischen Wirtschaftsexperten getroffen, um über diesen Weg zu sprechen. Im Bezirk der heimischen IHK sind die USA ein wichtiger Abnehmer. Etwa 300 Firmen, exportieren dorthin. Vor allem aus den Branchen Maschinenbau, Chemie und Autozulieferer.