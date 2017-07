Firmensuche für die neuen Raststätten an der A 31 bei Hochmoor

Das merken Sie jetzt in den Sommerferien auf dem Weg in den Urlaub... Die nächste Raststätte kann sooo weit weg sein. Auf der A 31 starten die Planer jetzt in die Feinheiten für die neuen Raststätten bei Hochmoor. Der Landesbetrieb sagte uns heute, er bereite die Firmensuche vor. Er hofft, noch in diesem Jahr die passenden Firmen für die Arbeiten gefunden zu haben. Viel passiert in den kommenden Monaten nicht auf den Flächen für die künftigen Raststätten. Im vergangenen Winter haben Arbeiter ja schon begonnen, das Gelände frei zu machen von Gestrüpp. Das setzen sie in diesem Winter fort. Dann ist der erste Schritt schon mal gemacht. Auf den neuen Raststätten richtet das Bundesamt für Güterverkehr eine Kontrollstelle ein. Das heißt, hier gibt es künftig eine Waage für Lastwagen und Kontrolleure schauen sich die Papiere der Fahrer ab und was die Laster so geladen haben. Baustart der neuen Raststätten ist im neuen Jahr und dann dauert es auch noch mal knapp zwei Jahre bis hier Anhalten möglich ist. Sicht- und Lärmschutzwälle sollen verhindern, dass sich Anwohner belästigt fühlen.