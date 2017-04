Fitness-Armbänder sind Daten-Schleudern - warnt die Verbraucher-Zentrale Dülmen

Sie sind oft schwarz, klein und rund - immer mehr Menschen bei uns im Kreis Coesfeld laufen mit Fitnessarmbändern am Handgelenk durch die Gegend. Diese kleinen Geräte messen unsere körperlichen Aktivitäten. Ein tolles Spielzeug für Erwachsene - die Verbraucherzentrale Dülmen schaut jedoch skeptisch auf die viele Fitnessarmbänder: Informationen über uns sind in den Armbändern oft nicht sicher! Daten zu unserer Gesundheit oder darüber, wo wir uns aktuell aufhalten geben die Geräte an die Anbieter - Datenschutz sähe anders aus! Das alles ergaben Tests der Verbraucherzentrale. Sie hat deshalb die meisten Fitness-Armband-Anbieter abgemahnt.