Flüchtlinge in Olfen ziehen um

In den vergangenen Monaten sind weniger Flüchtlinge bei uns im Kreis Coesfeld angekommen. Städte und Gemeinden stellen sich aber darauf ein demnächst wieder mehr Flüchtlinge unterbringen zu müssen. In Olfen ist jetzt eine neue Unterkunft am Vinnumer Landweg fertig. Heute ziehen die ersten Flüchtlinge ein. Bislang waren sie in einem Haus an der Nordstraße untergebracht. Der Eigentümer hat für die Zukunft andere Pläne mit dem Grundstück. Knapp 20 Flüchtlinge ziehen deshalb jetzt um. Damit ist die neue Unterkunft am Vinnumer Landweg noch lange nicht voll. Bei Bedarf könnten hier über 100 Menschen leben.