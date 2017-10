Fördergeld für Senden und Coesfeld

Senden bekommt insgesamt 1,3 Millionen Euro Fördergeld aus einem Städtebauprogramm. Der Großteil des Geldes ist für das neue Gesicht des Laurentiuskirchplatzes. Er soll im kommenden Jahr ein neues Pflaster und Sitzgelegenheiten bekommen. Außerdem fließt Geld für die neue Steverbrücke an der Realschule. Die alte steile Brücke hat die Gemeinde schon abgerissen. Bis Ende des Jahres entsteht eine neue, breitere und nicht so steile Brücke. Auch Coesfeld freut sich über einen Geldregen. Insgesamt fast 2 Millionen Euro Fördergeld bekommt die Stadt für den Umbau der Bernhard-von-Galen-Straße, die Berkel-Residenz und den Hochwasserschutz an der Berkel.