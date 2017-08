Fördergeld für Sport mit Flüchtlingen in Davensberg

Mit einem dicken Batzen Fördergeld des Bundes macht sich der Sportverein Davaria Davensberg dafür stark, Flüchtlinge in der Gemeinde besser zu integrieren. Das gehe am besten über Sport, sagt der Verein. Er hat jetzt gerade die Zusage bekommen, bei dem Programm mit 10 tausend Euro dabei zu sein. Das erste Projekt steht schon fest: Ende September solle es ein Jux-Fußball-Turnier geben. Die Organisatoren von Davaria laden dazu ihre Nachbarn ein, Flüchtlinge aus Ascheberg, Drensteinfurt, Senden und Lüdinghausen. Was sonst noch mit dem Geld passieren soll, das überlegt der Verein noch.