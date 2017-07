Förster und Landwirte im Kreis freuen sich über Regen

Wir ärgern uns über den Regen in den Sommerferien. Die Landwirte im Kreis Coesfeld freuen sich. Der Frühsommer war sehr trocken. Für die Raps- und Gerstenernte passte das. Der Mais auf den Feldern freut sich jetzt aber über den Regen. Auch die Förster im Kreis atmen auf. Mit dem Regen ist die Waldbrandgefahr vorerst gebannt. Die Pflanzen im Wald brauchen den Regen ebenfalls. Wegen der trockenen ersten Jahreshälfte sind in den Wäldern der Croyschen Verwaltung in Dülmen zum Beispiel rund 20 Prozent der neuen Pflanzen eingegangen.