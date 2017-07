Forscher sagen: Kreis noch nicht ausreichend auf Elektroautos vorbereitet

Ist der Kreis Coesfeld auf eine Zukunft mit Elektroautos vorbereitet? Das fragen sich viele von Ihnen mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen. Zuletzt hat Großbritannien gesagt, dass es ein Verkaufsverbot für Diesel- und Benzin-Fahrzeuge einführen will. In gut 20 Jahren soll es greifen. Im Kreis Coesfeld bauen die Wirtschaftsbetriebe zur Zeit das Strom-Tankstellen-Netz aus. Immer mehr graue Stromtanksäulen ragen im Kreis Coesfeld aus dem Boden. Zum Beispiel an den Rathäusern in Havixbeck, Ascheberg und Billerbeck oder am Bahnhof in Buldern. Im kommenden Jahr soll eine weitere Elektrotankstelle im Nordkirchener Ortskern an der Sankt-Mauritius-Kirche entstehen. Dann gibt es kreisweit 20 Elektrotankstellen. Für die Wissenschaftler des Batterieforschungszentrums der Uni Münster reicht das aber noch lange nicht. Weitere Säulen seien nötig, damit bald überwiegend Elektro-Autos bei uns im Kreis unterwegs sind. Außerdem müsse der Preis für Elektroautos deutlich sinken! Spätestens in 10 Jahren würden E-Autos so viel kosten wie Benzin- oder Diesel-Fahrzeuge.