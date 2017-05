Fotografierverbot in vielen Freibädern im Kreis Coesfeld

Ein sonniges Wochenende liegt hinter uns und mit bis zu 33 Grad steht heute der bislang heißeste Tag des Jahres im Kreis Coesfeld an. In den Freibädern bei uns bei uns ist zur Zeit jede Menge los. Doch aufgepasst: Ein Foto mit den Freunden auf der Liegewiese, oder von Kindern auf der Wasserrutsche wird von den Bademeistern nicht gerne gesehen. In den meisten Freibädern bei uns gilt ein Fotografierverbot. In den Freibädern in Billerbeck und Havixbeck zum Beispiel. Bekommen Mitarbeiter mit wie ein Besucher Selfies mit dem Smartphone macht, oder Freunde fotografiert, sprechen sie denjenigen an und bitten ihn das Bild zu löschen. Im Düb in Dülmen werden sie direkt am Eingang in der Haus- und Badeordnung auf das Fotografierverbot aufmerksam gemacht. Im Wellenfreibad in Nottuln gilt das auch. Da drücken die Bademeister aber mal ein Auge zu, wenn ein Besucher bespielsweise nur die eigenen Kinder fotografiert. Bei dem Knipsverbot geht es um das Recht am eigenen Bild. Niemand möchte unfreiwillig und halbnackt - nur in Bikini oder Badehose - durch Zufall auf einem Foto landen und sich das vielleicht hinterher im Internet bei Facebook oder Instagram ansehen. Eine allgemeine Reglung zum Fotografieren in Freibädern gibt es nicht. Das jeweilige Bad entscheidet.