Fragebogenaktion soll Vereinsleben in Nordkirchen stärken

Ein gutes, funktionierendes Vereinsleben und Ehrenamt sind wichtige Fundamente in Städten und Gemeinden im Kreis. In Nordkirchen will die Gemeinde wissen, wo sich das ganze noch weiter verbessern lässt. Sie hat Fragebögen verschickt um herauszufinden, wo Sie Probleme sehen. Außerdem plant die Gemeinde im Mai kommenden Jahres wieder einen "Markt der Möglichkeiten". Hier sollen sich Vereine vorstellen. Aber erstmal wertet die Gemeinde Anfang November die Antworten aus den Fragebögen aus und denkt über mögliche Lösungen nach.