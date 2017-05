Frau aus Essen stirbt an Masern - Kreisärzte raten zur Impfung

Dieser Fall erschüttert den Kreis Coesfeld - eine 37 jährige Frau ist in Essen an Masern gestorben. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts handelt es sich um den ersten Masern-Todesfall in Deutschland in diesem Jahr. Die Frau sei nicht ausreichend geimpft gewesen. Ärztin Celine Klostermann vom Kreis sagt: Erwachsene müssen zwei Mal gegen Masern geimpft sein. Um das zu prüfen, legen Sie Ihren Impfausweis bei Ihrem Hausarzt vor. Im Kreis Coesfeld gab es in diesem Jahr noch keine Masernfälle.